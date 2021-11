Nie oznacza to jednak, że wszyscy duzi gracze mogą zaliczyć miniony kwartał do udanych. Tak było z Shellem choć i tam w porównaniu z podobnym okresem ub.r. była poprawa. Przewidywano, że koncern osiągnie ok. 6 mld dol. zysku. Tak się jednak nie stało m.in. za sprawą huraganu Ida, który utrudnił wydobycie w Zatoce Meksykańskiej i kosztował firmę ok. 400 mln dol.

Do przedłużającego się sporu z holenderskim rządem o wysokie opodatkowanie dywidend, które zdaniem Shella zniechęca zagranicznych inwestorów, doszły też napięcia związane z polityką klimatyczną. Od kilku lat koncern sądzi się z holenderskimi organizacjami ekologicznymi w sprawie emisji CO2. Sąd w maju stanął po stronie aktywistów, orzekając, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy są niewystarczające i do 2030 r. powinna ona zredukować swoje globalne emisje gazów cieplarnianych o 45 proc. w porównaniu z 2019 r. Według Reutersa holenderski państwowy fundusz emerytalny ABP zapowiedział, że usunie ze swojego portfela wszystkie aktywa z brudną energią - zmiany dotkną również paliwowego potentata.

- Choć w długiej perspektywie kolejne koszty związane z transformacją energetyczną spółek paliwowych mogą oznaczać słabsze wyniki branży naftowej, to w dużej części będą przenoszone na klientów końcowych, tak jak ma to miejsce obecnie. To może skutkować jeszcze droższymi paliwami - ocenia Rafał Zywert, analityk BM Reflex zajmujący się rynkiem paliw.

Polski rząd planuje wpływać na ceny paliw w ramach zapowiadanej tarczy antyinflacyjnej. - Czekamy na szczegóły rozwiązań mających doprowadzić do obniżek cen paliw na stacjach. Średnie marże detaliczne w Polsce spadły ponad 50 proc. i są już bardzo niskie - to ok. 20 gr na litrze. Faktycznie na ceny paliw mogłoby wpłynąć np. obniżenie VAT-u. Obniżka z 23 proc. do 19 proc. spowodowałaby spadek cen paliw w kraju o ok. 19 gr na litrze - szacuje Rafał Zywert.