Jak przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie, w pierwszej fazie wdrażania e-faktury będą dobrowolne. Korzystanie z e-faktur stanie się obowiązkowe od 2023 roku.

MF przypomniało także, że podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej, a wiec w terminie 40 dni a nie 60 dni. Poza tym faktura pozostanie w bazie danych MF i nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu, a więc nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

„Udostępniając przedsiębiorcom e-fakturę, dołączamy do grona europejskich liderów nowoczesnych e-usług administracji. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 Portugalia. E-faktura to nie tylko znaczne ułatwienie dla firm, ale również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Dzięki analizom big data, tempo wykrywania podatkowych przestępców skróciło się z kilku lat do kilku miesięcy. Po wdrożeniu e-faktury, będzie ono liczone już nie w miesiącach, tylko w tygodniach. Pozwoli to na dalsze zmniejszenie luki VAT do poziomu około 5 proc., takiego jak we Francji” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ministerstwo Finansów w komunikacie przypomniało także, że wraz z przepisami wprowadzającymi e-fakturę zostały uchwalone regulacje, będące częścią pakietu SLIM VAT 2 i dotyczące kwestii fakturowania. Jak wskazał resort, według nowych regulacji nie trzeba będzie zamieszczać oznaczenia „Duplikat”, gdy pierwotna faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie, a także nie będzie już obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty.

„SLIM VAT 2 to pakiet postulowanych przez rynek uproszczeń i ułatwień w podatku VAT. W jego ramach wdrożyliśmy już w tym roku m.in. zmiany poprawiające płynność firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czy też umożliwiające składanie oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Ustawa o e-fakturze wprowadza zapowiedziane w ramach pakietu SLIM VAT 2 zmiany w fakturowaniu, które oszczędzą firmom wielu formalności” – powiedział Jan Sarnowski.