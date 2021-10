Niezależnie od tego, gdzie przebiega granica, za którą efekt netto monetarnej ekspansji zaczyna być ujemny, omawiana praca daje do myślenia. Pokazuje też to, że niskie stopy procentowe powodują przesuwanie korzyści od starszych do młodszych. Biorąc pod uwagę, jak wiele mówi się ostatnio i pisze o tym, że na Zachodzie boomersi (pokolenie 50+) pozjadali milenialsom (pokolenie 40-) wszystkie najsmaczniejsze kąski, to może to przesunięcie nie jest wcale taką złą korektą?