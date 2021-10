„Mając na uwadze, to że umowy zawierają różnego rodzaju zapisy dotyczące stawek LIBOR, same kredyty są różnie nazywane, to przyjęcie tego projektowanego rozporządzenia wprowadzi niepewność co do stanu prawnego umowy. Stowarzyszenie będzie rekomendowało zaprzestania spłaty tych kredytów po 1 stycznia 2022 r. ze względu na wątpliwości co do skuteczności obowiązywania tych umów” - napisano w opinii Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.