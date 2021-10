Komunikacja jest w polityce pieniężnej kluczowa. Autorytet szefa banku centralnego powinien pozwolić mu wpływać na rzeczywistość w odniesieniu do rynków finansowych, oczekiwań społecznych czy przewidywań ekonomistów. Jeśli polityka pieniężna rozmija się z oczekiwaniami czy publicznie wyrażanymi opiniami, to autorytet pada. Dzisiaj trudno odnieść wrażenie, że RPP wie, co zrobi dalej. Przeciwnie, z niepewności i chęci zaskakiwania uczestników rynku uczyniono pewnego rodzaju cnotę, co wynika wprost z czwartkowej wypowiedzi prezesa Glapińskiego.