Inwestorzy patrzą nie tylko na to, jak radzi sobie gospodarka, czy sytuacja finansów publicznych jest stabilna oraz co będzie się działo ze stopami procentowymi. Dla rynków znaczenie ma także polityka . Dzisiaj ta, która może budzić ich niepokój, sprowadza się w szczególności do napięć na linii Warszawa-Bruksela.