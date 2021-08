Chociaż w miesięcznych statystykach sprzedaży obligacji detalicznych znaczącą rolę odgrywają papiery trzymiesięczne, które są bezpośrednią konkurencją dla lokat bankowych, to odpowiadają one za niewielką część wzrostu zaangażowania Polaków w detaliczne papiery skarbowe. Ich wartość w końcu czerwca to 5,7 mld zł.

Obligacje oszczędnościowe stanowią już 4,5 proc. całego zadłużenia Skarbu Państwa i 6,3 proc. całego rynku obligacji skarbowych. To równocześnie 40 proc. kwoty, jaką w krajowe papiery Skarbu Państwa zaangażowali inwestorzy zagraniczni. Ci ostatni w okresach wzrostu niepewności na światowych rynkach finansowych czy na rynku krajowym mogą w szybkim tempie pozbywać się obligacji, przyczyniając się do obniżki ich cen i utrudniając finansowanie deficytu. Konsumenci to zaś najbardziej stabilna grupa inwestorów, niemająca wpływu na ceny długu. Dziesięć lat temu papiery detaliczne miały 1,3-proc. udział w całości zadłużenia Skarbu Państwa i 1,8-proc. w rynku obligacji skarbowych.

Polakom wciąż daleko jednak do takiego zaangażowania w papiery dłużne, jakim charakteryzują się inne nacje. W przeszłości prym wiedli pod tym względem Włosi i mieszkańcy Beneluksu. W końcu 2010 r. włoskie gospodarstwa domowe dysponowały obligacjami (statystyki nie rozróżniają między emitowanymi przez państwo i inne podmioty) o równowartości 45 proc. PKB. Była to jedna piąta aktywów finansowych włoskich gospodarstw domowych. W tym roku bezpośrednie zaangażowanie Włochów w papiery dłużne spadło do mniej niż 15 proc. PKB i jednej dwudziestej ich zasobów.

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. Belgowie mieli obligacje odpowiadające ponad 26 proc. PKB ich kraju, a Luksemburczycy – 19,5 proc. Na koniec I kw. tego roku zaangażowanie Belgów stopniało do 7,4 proc. PKB, a mieszkańców Luksemburga – do 4,7 proc.

Odwrotną drogę przeszli Węgrzy, którzy ponad 10 lat temu mieli w obligacjach równowartość niespełna 6 proc. PKB, a obecnie – ok. 20 proc. Ten wzrost to efekt celowych działań rządu, który po tym, jak kraj padł przed dekadą ofiarą globalnego kryzysu finansowego, starał się uniezależnić od przepływów międzynarodowego kapitału. Sprzyja temu szeroka oferta papierów dostępnych dla obywateli. Węgrzy mogą kupić obligacje o terminie zapadalności od roku do 19 lat (dla dzieci do 18. roku życia).