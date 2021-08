Wynik odsetkowy to tradycyjnie podstawowe źródło wpływów polskich banków. Skoro te spadają, banki szukają innych źródeł dochodów . Wzrok prezesów kieruje się przede wszystkim na prowizje. Sytuacja w gospodarce sprzyja. PKB rośnie, co oznacza, że aktywność klientów banków też się zwiększa: częstsze i większe zakupy, więcej interakcji między krajowymi firmami, wyjazdy zagraniczne i handel międzynarodowy – to wszystko oznacza dla banków wzrost wpływów z prowizji i opłat. Również niskie stopy procentowe przyczyniają się do wyższych przychodów prowizyjnych: z tytułu chętniej zaciąganych kredytów czy ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych.