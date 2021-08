Sprzedaż detaliczna była w lipcu realnie o 3,9 proc. wyższa niż rok wcześniej – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Dane okazały się gorsze od oczekiwań analityków. Dynamika sprzedaży detalicznej była też mniejsza niż w poprzednich czterech miesiącach. W znacznej mierze wpływają na to efekty statystyczne: do wzrostów przekraczających nawet 10 proc. w ostatnim okresie wystarczała normalizacja sprzedaży po znoszeniu ograniczeń związanych z pandemią.

Ale zdaniem analityków czynników stojących za hamowaniem sprzedaży jest więcej. – Nasze wewnętrzne dane z transakcji kartami pokazują, że w przypadku sprzedaży detalicznej wytracanie dynamiki to efekt cenowy. Nasze szacunki wzrostu sprzedaży w ujęciu nominalnym były zgodne z danymi opublikowanymi przez GUS. W ujęciu realnym wynik okazał się niższy, bo deflator sprzedaży detalicznej jest na najwyższym poziomie od dekady – komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP.

Deflator to różnica między danymi w ujęciu nominalnym i realnym. Bez poprawki na zmiany cen sprzedaż detaliczna w lipcu była o 8,9 proc. większa niż rok wcześniej.

Sprzedaż detaliczna to kolejny segment, w którym dane za lipiec okazały się gorsze od oczekiwań analityków.

Na drugim biegunie były podmioty zajmujące się wznoszeniem budynków. Ich sprzedaż była realnie o 5,7 proc. większa niż rok wcześniej. W lipcu oddano do użytku niespełna 18,1 tys. mieszkań. To o niemal jedną czwartą mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Ale też wydano pozwolenia na budowę 28,8 tys. lokali., o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Rozpoczęto budowę 25,9 tys. mieszkań, o niemal 20 proc. więcej niż w lipcu ub.r. W pierwszych siedmiu miesiącach wystartowała budowa 170,5 tys. mieszkań, o 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lipcu oznaczają, że w gospodarce nadal rośnie konsumpcja, ale jednocześnie pokazują, że jej tempo wzrostu jest już znacznie wolniejsze niż w II kw. Są to zatem kolejne dane, które każą oczekiwać wyhamowania tempa wzrostu PKB w III kw. tego roku. Z całą pewnością nie będzie on już dwucyfrowy, ale jednocześnie jest szansa, aby ukształtował się w okolicach 5 proc. – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

– Od kilku tygodni widzieliśmy, że ożywienie wytraca impet. To nic złego, bo po otwarciu gospodarki w pewnym momencie tempo było zawrotne. Etap żywiołowego wzrostu jest za nami. Dane za lipiec to potwierdzają. Ale nadal możemy się spodziewać dobrych wyników gospodarki. Nasza prognoza wzrostu konsumpcji w III kw. to 3,6 proc. – mówi Piotr Bujak z PKO BP. ©℗