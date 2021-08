Oddziały to część spółek zarejestrowanych i posiadających licencję w innym kraju. Bank krajowy to podmiot zarejestrowany w Polsce i licencjonowany przez nasz nadzór – nawet jeśli taka instytucja jest w pełni kontrolowana przez zagranicznego właściciela. Choć w większości to niewielkie instytucje, w niektórych segmentach zdobyły pokaźny udział w rynku. Tak jest np. w kredytach samochodowych. Specjalizują się w nich instytucje powiązane z koncernami samochodowymi. Wchodziły one na nasz rynek pod koniec lat 90. W ostatnich latach jeden po drugim znikały jako banki z krajową licencją . W to miejsce pojawiały się oddziały albo spółki niebankowe.