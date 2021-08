Oba – jak podkreśla stowarzyszenie – przewidują budowę tężni w tym samym miejscu, czyli w parku nad Balatonem. Pytanie o sensowność stawiania dwóch tężni w tym samym miejscu wydaje się zasadne. Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy podkreśla, że co do zasady problem realizacji dwóch podobnych inwestycji na tym samym obszarze powinien zostać uregulowany w uchwale rady gminy w sprawie budżetu. Jak zaznacza, powinny być w niej regulacje odnoszące się do tego, który projekt w takiej sytuacji jest realizowany, ewentualnie na wcześniejszym etapie wybierany do poddania go pod głosowanie