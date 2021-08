W 2015 r. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie popadł w poważne problemy finansowe, które doprowadziły do zawieszenia jego działalności przez KNF, a niedługo później – do upadłości. Spowodowało to olbrzymie problemy także dla samorządów, które miały w nim konta.