Santander Bank Polska miał w I półroczu 374 mln zł zysku netto, o jedną piątą mniej niż rok wcześniej. Spadek zysku to w znacznej mierze efekt rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych. Dochody – pomimo obniżek stóp procentowych dokonanych w ubiegłym roku przez Radę Polityki Pieniężnej – wzrosły o 1,5 proc., do 4,4 mld zł. Bank mniej zarobił na różnicy w oprocentowaniu depozytów i kredytów oraz obligacji. Ale w znacznej mierze zrekompensował to rosnącymi wpływami z prowizji i opłat. Pomogły też wpływy z dywidend.