Zwiększaniu produkcji towarzyszy podnoszenie cen przez fabryki. W czerwcu ceny producentów były o 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. To najwyższa dynamika od stycznia 2012 r. W przemyśle naftowym zanotowano wzrost o 53 proc., w górnictwie rud metali o 19,3 proc., wyroby przemysłu chemicznego podrożały o 11,8 proc. „Naszym zdaniem inflacja producencka będzie dalej rosła w najbliższych miesiącach. Presja kosztowa w firmach jest coraz bardziej widoczna i będzie się naszym zdaniem przekładała na wzrost cen konsumpcyjnych” – podsumowali analitycy Santandera. Jest to powszechny pogląd wśród krajowych ekonomistów.

Podwyżki cen przez producentów to problem nie tylko polski. Niemiecki urząd statystyczny podał we wtorek, że tam ceny w fabrykach były w czerwcu o 8,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. „Był to najwyższy wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku od stycznia 1982 r., kiedy ceny silnie wzrosły podczas drugiego kryzysu naftowego” – podali statystycy zza Odry. „Za wzrost cen producenta w stosunku do czerwca 2020 r. odpowiedzialne były przede wszystkim ceny półproduktów i energii” – wyjaśnili. Ropa naftowa wprawdzie w ostatnich dniach potaniała, ale jeszcze w końcu czerwca jej notowania były o 80 proc. wyższe niż rok wcześniej. W przypadku miedzi na koniec miesiąca zwyżka sięgała 50 proc. Z kolei ceny węgla są najwyższe od 10 lat.