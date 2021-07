Nowa usługa dostępna jest w ramach e-Urzędu Skarbowego (e-US) na stronie podatki .gov.pl dla wspólników spółek partnerskich, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Po zalogowaniu do e-US, poza dostępem do swoich danych osobowych, wspólnik ma również dostęp do danych identyfikacyjnych spółki, zgłoszonych do urzędu skarbowego, m.in.: adresu siedziby, miejsc prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych.