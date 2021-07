"Jesteśmy gotowi do realizowania płatności zbliżeniowych. Poszczególne banki na polskim rynku będą udostępniały tę możliwość swoim klientom sukcesywnie. Co ważne, bez względu na bank rozwiązanie będzie wszędzie działać tak samo. Nasi użytkownicy zapłacą zbliżeniowo na całym świecie. Jesteśmy naprawdę podekscytowani efektem pracy wielu podmiotów, które wspólnie tworzą właśnie przełomowe rozwiązanie na rynku płatności. Dajemy użytkownikom BLIK-a najlepsze możliwe rozwiązanie do płatności zbliżeniowych telefonem. Wierzymy, że na zawsze zmieni ono sposób płacenia w terminalach płatniczych oraz przyspieszy i upowszechni wykorzystywanie do tego urządzenia mobilnego" - powiedział prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Zbliżeniowy BLIK będzie dla użytkowników nowym rozwiązaniem, które ma przyśpieszyć proces płatności. Wystarczy odblokowanie telefonu i przyłożenie go do terminala - bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, a nawet bez połączenia z internetem czy siecią komórkową, podkreślono w materiale.

"Zbliżeniowość BLIK-a jest wyczekiwana przez użytkowników. Współpraca z Mastercard pozwala nam na uruchomienie projektu unikalnego w skali świata. Posiadanie aplikacji mobilnej banku udostępniającego BLIK-a wystarczy do płacenia zbliżeniowo telefonem" - dodał Mazurkiewicz

Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA-a mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.