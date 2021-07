Po niedawnym odejściu ze stanowiska prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły do zarządu dołączyły dwie nowe osoby: Bartosz Drabikowski, który zastąpił Rafała Kozłowskiego w roli osoby odpowiedzialnej za finanse, i Marcin Eckert. Początkowo dostał on nadzór nad obszarem administracji (wcześniej odpowiadał za niego Rafał Antczak). Kilka dni temu objął także nadzór nad obszarem bankowości korporacyjnej, którym do tej pory kierował Jakub Papierski. Papierskiego kilka tygodni temu bez powodzenia próbowano odwołać z zarządu. Pozostał mu nadzór nad obszarem inwestycyjnym, czyli biurem maklerskim.