– W rankingu wzięło udział 12 banków. Opieramy się na trzech źródłach informacji: ankietach łączących kwestie ilościowe i jakościowe, a także dane finansowe. Drugi element to głos kapituły. Trzeci poziom to informacja pochodząca od klientów. Dobieramy reprezentatywną grupę 12 tys. klientów i pytamy o ich przemyślenia dotyczące rzeczywistej relacji z danym bankiem – mówił Przemysław Paprotny, partner w PwC. Ta firma jest od początku partnerem merytorycznym „Gwiazd bankowości”.

Banki są oceniane w sześciu kategoriach: trzy (efektywność, wzrost, stabilność) są oparte na wynikach finansowych i sprawozdaniach. Dwie (innowacyjność, ESG) na dokonanej przez kapitułę ocenie odpowiedzi banków na ankietę rozesłaną przez organizatorów. „Gwiazda ESG” to kategoria wprowadzona w tym roku. Ocena dotyczyła pięciu aspektów funkcjonowania instytucji finansowych: kampanii społecznych, oferty produktowej, doboru i współpracy z kontrahentami, inicjatyw wewnętrznych i zaangażowania banków w finansowanie projektów o wymiarze społecznym. Szósta kategoria to „Gwiazda relacji z klientem”, gdzie punktacja zależy od wyników badania prowadzonego na próbie 12 tys. klientów banków (więcej w tekście obok). Każda z kategorii ma 15-proc. udział w ogólnej punktacji. 10 proc. tej punktacji stanowi ocena każdego z banków dokonana przez kapitułę, w której skład wchodzą:

– Pandemia bardzo przyśpieszyła rozwój technologiczny, adopcję nowych technologii, nastąpiły ogromne zmiany w procesach, w sposobie funkcjonowania firm. Była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Zwinność i innowacyjność organizacji to był jeden z najważniejszych czynników wpływających na to, jak firmy w tym czasie sobie poradziły – tak znaczenie kategorii „Gwiazda innowacyjności” uzasadniała Jowita Michalska z kapituły konkursu. W tej kategorii bierzemy pod uwagę zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe, dotyczące sposobu funkcjonowania banków. Najwyżej ocenione zostały propozycje ING BSK: robodoradca wspomagający lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, nowa aplikacja mobilna dla firm i poszerzenie możliwości zakładania konta przez selfie.

– Kapituła miała dość duże kłopoty w ocenie poszczególnych banków. Kwestia jest dość skomplikowana, nawet systemowa. W wielu bankach na świecie jest łatwiej ocenić podejście do ESG dzięki działalności banków centralnych. Prowadzą one specjalne stress-testy, oceniając banki pod tym względem. U nas jest wciąż daleko do systemowych rozwiązań, a to dość istotne, bo banki, które prowadzą politykę zgodną z wymogami ESG, różnicują swoją ofertę produktową pod względem kosztów – stwierdził Janusz Jankowiak.