Co klientom podoba się najmniej? „Mam poczucie, że bank główny przedstawia mi oferty dopasowane do moich potrzeb” – z tym stwierdzeniem zgadza się relatywnie mniej osób. Ale wciąż na „tak”, nawet w słabszych instytucjach, jest ponad 60 proc. klientów (w najsłabszej – 55 proc.). Piętą achillesową banków jest umiejętność docenienia klientów. „Mam poczucie, że bank główny docenia to, że jestem jego klientem” – tu tylko najlepszym udaje się uzyskać ok. 65 proc. potwierdzeń u klientów („raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”).