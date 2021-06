Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1689/16). Stwierdził, że prawo do zwrotu dopłaty przechodzi wraz z udziałem na nowego wspólnika. Gdy więc dotychczasowy wspólnik sprzedaje swoje udziały, to cena zbycia obejmuje również wartość wniesionych wcześniej dopłat, a zwolnienie podatkowe przysługuje nowemu udziałowcowi, bo to do niego powinny trafić te środki.

Jeśli więc umowa sprzedaży udziałów nie określała tej kwestii w inny sposób, to dopłaty powinny trafić do byłego wspólnika, który wnosił je do spółki.

Takiego zdania był też WSA w Rzeszowie w sprawie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który w 2015 r. wniósł do niej dopłaty. Miały one zostać mu zwrócone w trybie art. 179 kodeksu spółek handlowych.

Wskutek wymiany udziałów podatnik miał jednak przestać być wspólnikiem tej spółki. We wniosku o interpretację twierdził, że mimo zbycia udziałów to jemu będzie przysługiwać roszczenie o zwrot dopłat i to on skorzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT. Argumentował, że uchwała o zwrocie dopłat zostanie podjęta jeszcze przed wymianą udziałów. Nie ma więc znaczenia, że w chwili zwrotu dopłaty on sam nie będzie już wspólnikiem spółki z o.o. Nadal bowiem przysługiwać mu będzie roszczenie o zwrot środków.