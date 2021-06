Przymusowa restrukturyzacja (określana też jako resolution) to sposób na uniknięcie upadłości banku, co wiąże się z koniecznością wypłaty depozytów gwarantowanych. Na początku 2020 r. BFG ogłosił resolution Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Była to pierwsza taka operacja w Polsce. Działalność została przeniesiona do stworzonego przez fundusz Banku Nowego BFG, a część strat została pokryta z depozytów firm i samorządów, które nie podlegały gwarancjom BFG. Po kilku miesiącach nastąpiła przymusowa restrukturyzacja niewielkiego banku w Przemkowie (przejął go SGB-Bank), a w sylwestra ogłoszono podobną operację w odniesieniu do Idea Banku (jego działalność została włączona do Banku Pekao).