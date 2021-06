W ING Banku Śląskim produkt o stałej stopie odpowiadał w I kw. br. za 15 proc. całkowitej sprzedaży hipotek. W pierwszej połowie ub.r. było to ok. 45 proc. W Santander Banku Polska w poszczególnych miesiącach tego roku ten udział wahał się od 11 do 19 proc. – W I kw. 2021 r. odnotowaliśmy istotny wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi o stałej stopie procentowej. Przez jeden kwartał zawarliśmy więcej umów niż przez cały zeszły rok. Jednak klienci w znaczącej większości decydują się na kredyt ze zmiennym oprocentowaniem – przyznaje Paweł Jurek, rzecznik Banku Pekao.

Obecnie oferowane klientom oprocentowanie hipotek na zmienną stopę wynosi ok. 2,5 proc. Stała stopa w okresie pięciu lat wiąże się z oprocentowaniem zbliżonym do 4 proc. „Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową oparte jest na marży i pięcioletniej stałej stopie bazowej. W przypadku zmiennego oprocentowania to marża i WIBOR 6M. Na 14 czerwca 2021 r. wskaźnik WIBOR 6M wynosił 0,25 proc., zaś stała stopa bazowa – 1,34 proc.” – wyjaśnia PKO BP.

– Lepiej by było, gdyby to było dwa lata temu mocniej oferowane. Ale dobrze, że w końcu się pojawia. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tej chwili z inflacją, jak wyglądają oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, taki kredyt za rok, za półtora roku będzie jeszcze droższy – mówi Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego, w przeszłości szef kilku banków.

Narodowy Bank Polski przedstawił wczoraj pięć rekomendacji, które mają służyć stabilności sektora bankowego. Zalecił ostrożną politykę kapitałową do czasu rozstrzygnięcia kwestii kredytów walutowych przez Sąd Najwyższy. NBP opowiedział się za ugodami pomiędzy frankowiczami i bankami. „Takie rozwiązanie mogłoby być również korzystne dla kredytobiorców, dla których spory sądowe też wiążą się z dużą niepewnością co do kształtu ostatecznych rozstrzygnięć i ich skutków finansowych oraz kosztami i przewlekłością postępowań w warunkach dużego obciążenia systemu sądowniczego” – stwierdzono w raporcie. NBP zaleca działania naprawcze słabym bankom oraz kontynuację ostrożnej polityki w zakresie kredytowania nieruchomości. Bank centralny zwrócił też uwagę na zaprzestanie z końcem br. obliczania stawek LIBOR, które są u nas podstawą oprocentowania kredytów we frankach. Komisja Europejska może wskazać zamiennik dla LIBOR. „Gdyby jednak KE nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i nie wskazała zamiennika dla tego wskaźnika referencyjnego, banki niezwłocznie powinny podjąć wszelkie działania zmierzające do aneksowania umów o kredyty mieszkaniowe w CHF” – stwierdza NBP.