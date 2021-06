Od roku główna nominalna stopa procentowa w Polsce wynosi 0,1 proc. Tymczasem inflacja w maju dobiła do 4,8 proc. Wywołało to wzrost oczekiwań rynkowych, że Rada Polityki Pieniężnej będzie zmuszona do podniesienia stopy. Najbliższa okazja jest dziś. Analitycy nie spodziewają się jednak, by zwiększenie kosztu pieniądza nastąpiło już na czerwcowym posiedzeniu RPP . Liczą raczej na sygnał, że bank centralny przejmuje się przyspieszeniem wzrostu cen i będzie się starał go hamować. Celem Narodowego Banku Polskiego jest inflacja na poziomie 2,5 proc., z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół.