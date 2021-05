Składka zdrowotna to w istocie podatek płacony proporcjonalnie od całego dochodu, także tego najniższego. Żeby powetować negatywny skutek likwidacji odliczenia jej części od podatku, co odczuliby też ci najmniej zarabiający, zwiększenie kwoty wolnej musiało być naprawdę duże. I tak doszło do przechyłu na drugą burtę, czyli dużego transferu do emerytów. To oni będą największymi beneficjentami, gdyż uzyskają niemal połowę korzyści, jakie mają przynieść zmiany. Co jest co najmniej interesujące, jeśli zestawić je z hasłem zachęcania do dłuższej pracy zawodowej osób, które zyskują uprawnienia emerytalne.