– Wykrusza się ta kadra, z której ja się wywodzę, która zakładała kantory, kiedy stało się to możliwe, czyli pod koniec XX w. Następców nie ma. Ubywa punktów stacjonarnych na rzecz kantorów internetowych. Banki zorientowały się, że uciekają im klienci – same zaczęły prowadzić działalność kantorową i to na preferencyjnych warunkach – zwraca uwagę Zbigniew Franczak, przewodniczący Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów. Jak mówi, do organizacji trafiają jeszcze prośby o konsultacje przy okazji prac nad regulacjami dotyczącymi działalności kantorowej, ale poza tym stowarzyszenie właściwie nie prowadzi działalności.