Przy tym Getin ma ograniczone możliwości absorbowania strat związanych z tego typu należnościami. Jego fundusze własne w I kw. spadły poniżej 2 mld zł. Bank nie spełnia wymogów nadzoru dotyczących współczynników kapitałowych. Łączna luka kapitałowa to 1,5 mld zł. 200 mln brakuje do spełnienia unijnego minimum 8-proc. współczynnika wypłacalności.

Te niedobory to jeden z powodów rezerwy, z jaką bank podchodzi do pomysłu ugód z frankowiczami. Taką propozycję przedstawił pod koniec ubiegłego roku Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Zakłada ona przewalutowanie kredytów po kursie „wyjściowym”, ale też przeliczenie wszystkich rat tak, jakby pożyczka od początku była w złotych, czyli z wyższym oprocentowaniem. Ograniczyłoby to straty wynikające z umocnienia szwajcarskiej waluty, ale w skali sektora nadal byłoby to ponad 30 mld zł.