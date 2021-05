Według Głównego Urzędu Statystycznego roczna inflacja doszła u nas w kwietniu do 4,3 proc. z 3,2 proc. miesiąc wcześniej. Była najwyższa od 13 miesięcy. Największe zwyżki GUS zanotował w przypadku usług finansowych (47,6 proc. w skali roku), paliw (28,1 proc.; w tym gaz – o 40,5 proc.), wywozu śmieci (27,8 proc.). Na Węgrzech wzrost cen przyśpieszył do 5,1 proc. z 3,7 proc. miesiąc wcześniej, a w Czechach – do 3,1 proc. z 2,3 proc. w marcu.