Pierwsza propozycja została zaakceptowana przez udziałowców, drugą odłożono. Zarząd argumentował, że trzeba tak zrobić, bo propozycji nie udało się skonsultować z Komisją Nadzoru Finansowego. Nadzór wcześniej zwrócił się do banków o to, by w do końca tego półrocza nie dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami (ograniczenie wprowadzono w 2020 r. po wybuchu kryzysu związanego z koronawirusem). Propozycję zdjęcia punktu dotyczącego skupu akcji poparł reprezentant Ministerstwa Aktywów Państwowych. Nieoczekiwanie poinformował, że resort również prowadzi konsultacje: z KNF, ale i Narodowym Bankiem Polskim.