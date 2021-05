Tymczasem wystarczą stosunkowo niewielkie ruchy ze strony NBP, żeby obciążenie kredytem zauważalnie się zwiększyło. Jeśli główna stopa banku centralnego wzrośnie do poziomu „przedcovidowego”, to rata w naszym przykładowym kredycie rośnie już do ponad 1,6 tys. zł. 200 zł miesięcznie z lekką górką w skali roku przekłada się na ponad 2,7 tys. zł. A wciąż mówimy o powrocie stóp do poziomu, który przez pięć lat był „najniższy w historii”. Co gdyby się okazało, że główną stopę trzeba podnieść do 5 proc., np. dlatego, że inflacja nie chce się obniżyć? Oprocentowanie zaciąganych dziś kredytów zbliżałoby się do 8 proc., a rata przekraczałaby 2,2 tys. zł miesięcznie. Byłaby o 60 proc. większa niż dziś.