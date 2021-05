RPP nie zmieniła zdania co do powodów kształtowania się inflacji. Nadal jej zdaniem wywołują ją czynniki niewrażliwe na wysokość stóp procentowych, a więc przede wszystkim wzrost niektórych cen regulowanych (np. za wywóz śmieci), surowców (jak ropa naftowa) czy energii (np. przez wysoki kurs uprawnień do emisji CO2). Filozofia, konsekwentnie dotąd prezentowana przez RPP, sprowadza się do uznania, że w żadnym z tych przypadków podwyższanie stóp czy jakiekolwiek inne zaostrzanie polityki pieniężnej nie przyniosłoby pożądanego efektu, za to mogłoby mieć negatywne skutki dla odradzającego się po pandemii wzrostu gospodarczego. Jednocześnie jednak RPP dała do zrozumienia, że inflacja może pozostawać na podwyższonym poziomie. Czy coś z tym faktem zrobi – tu rada zostawiła duże pole do spekulacji. Bo w komunikacie nadal podkreśla, że ożywienie gospodarcze wciąż jest obarczone dużą niepewnością, a łagodna polityka pieniężna, którą prowadzi, to ożywienie wspiera. Stąd kurs, przyjęty po wybuchu COVID-19, nie zmienił się: stopy będą na rekordowo niskim poziomie, do tego NBP będzie kontynuował program skupu obligacji rządowych i gwarantowanych przez państwo, w razie potrzeby może też osłabiać złotego interwencjami na rynku.