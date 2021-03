Z reguły w takich przypadkach organy podatkowe odmawiają prawa do odliczenia wydatku. Wyrok krakowskiego sądu pokazuje, że to niedopuszczalne, bo może prowadzić do podwójnego opodatkowania.

Jeśli umowa spółki osobowej przewiduje, że po śmierci wspólnika jego miejsce zajmuje osoba wymieniona z imienia i nazwiska, a spadkobierców jest więcej i nie ma testamentu, to pojawia się kolejny problem. Prawo do spadku przysługuje bowiem więcej niż jednemu spadkobiercy. Ten, który odziedziczył ogół praw i obowiązków w spółce, musi więc spłacić pozostałych spadkobierców.

– Co prawda z umowy spółki będzie wynikać, że ogół praw i obowiązków w spółce nabywa jedna osoba, ale nie zmienia to zasad dziedziczenia ustawowego – podkreśla Jowita Pustuł.

– Z drugiej strony jednak, skoro ogół praw i obowiązków był dziedziczony ustawowo, np. przez dwie osoby, to przychód powstaje u obu spadkobierców, mimo że formalnie umowę zawiera tylko jeden z nich, bo tylko on przystąpił formalnie do spółki – zwraca uwagę Jowita Pustuł.

Chodziło o schedę po zmarłym komandytariuszu. Z umowy spółki wynikało, że po jego śmierci dziedziczy córka i jej matka, ale do spółki w miejsce zmarłego wchodzi jako komandytariusz córka. Umowa zobowiązywała ją jednak do spłaty pozostałych spadkobierców, czyli matki. Miała na to, zgodnie z umową spółki, 6 lat. Co więcej, pozostali wspólnicy nie byli przychylni jej udziałowi w spółce w miejsce zmarłego ojca.