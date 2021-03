Polska Aviva miała w ub.r. ok. 660 mln zł zysku netto. Brytyjczycy sprzedali ten biznes, bo chcą się skupić na kilku najważniejszych rynkach, a urzędująca od kilku miesięcy prezes Amanda Blanc nie zaliczyła do nich naszego kraju. – Sprzedaż polskiego biznesu to doskonałe zakończenie zapowiedzianej zaledwie osiem miesięcy temu zmiany kierunków naszego rozwoju. Sprzedaż ośmiu biznesów daje łączne wpływy w wysokości 7,5 mld funtów. Obecnie koncentrujemy się na najsilniejszych biznesach w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie, gdzie mamy wiodącą pozycję na rynku i duży potencjał wzrostu – mówi Blanc.