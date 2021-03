W usługach jasnym punktem są informacja i komunikacja. Tam od połowy ubiegłego roku wskaźnik koniunktury jest na plusie: w marcu wzrósł on do 12,5 pkt i to najwyższy wynik od roku. Choć trzeba podkreślić, że to bardzo niejednorodny segment: producenci filmów, programów telewizyjnych czy nagrań mają się źle (minus 18,2 pkt), ale nadawcy tychże całkiem dobrze (plus 33,8 pkt).