Pod względem inflacji oba kraje mają nieco wspólnego z Turcją. I Brazylia, i Rosja zmagają się z rosnącą inflacją, choć nie jest to problem tak dotkliwy, jak w Turcji. W Brazylii w lutym ceny płacone przez konsumentów były o 5,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Oznacza to najwyższą inflację od czterech lat. W Rosji ceny rosły w tempie 5,7 proc. w skali roku. To tempo nienotowane od jesieni 2016 r. W obu krajach wzrost cen przekracza cel banku centralnego.