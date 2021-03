– To, że nie było głębszego tąpnięcia w nakładach na restauracje i hotele, mimo lockdownu w tych branżach, wynika zapewne z tego, że restauratorzy próbują się dostosować i rozwijają kanał sprzedaży z dostawą do domu. To może częściowo neutralizować spadek tradycyjnego popytu – mówi Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO BP. Dodaje, że być może mamy też do czynienia ze zwiększeniem szarej strefy, zwłaszcza w turystyce.