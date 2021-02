Stosunkowo niewielki portfel frankowych hipotek ma Bank Pekao. Zapowiadając w minionym tygodniu zwiększenie rezerw na ryzyko prawne związane z tego typu kredytami do ponad 400 mln zł, informował, że to kwota „zbliżona do wstępnego oszacowania wpływu na wynik finansowy netto hipotetycznej konwersji aktywnego portfela tych kredytów na warunkach zgodnych z propozycją przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego”. Podawane przez różne banki kwoty nie są w pełni porównywalne. Santander i Millennium wskazują wartości brutto. Faktyczny wpływ na wyniki może być mniejszy z uwagi na to, że umorzenie kredytów zgodnie z obowiązującym do końca tego roku rozporządzeniem resortu finansów jest traktowane jako koszt podatkowy.