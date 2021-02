Przy okazji wczorajszej prezentacji wyników przedstawiciele PKO nie odnieśli się do potencjalnego wpływu werdyktu IC SN. Kilka dni temu Cezary Stypułkowski, szef mBanku, szacował, że dla jego instytucji w skrajnym przypadku może to być kwota rzędu 15 mld zł. W PKO BP portfel kredytów we frankach to 20 mld zł, ryzyko prawne jest tam jednak mniejsze – państwowy bank udzielał głównie kredytów denominowanych w walutach obcych, a nie indeksowanych do nich. Tego typu umowy są trudniejsze do podważenia w sądach.