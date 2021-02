Co to oznacza? Współpraca MF i NBP w tej sprawie wcale nie układa się tak gładko, jak wcześniej deklarowały obie instytucje. Media co prawda zwracały uwagę na rozdźwięk między progotówkowym stanowiskiem banku a wypowiedziami szefa MF Tadeusza Kościńskiego, który zachęcał Polaków raczej do trzymania pieniędzy na rachunkach bankowych, a nie w domach, ale zarówno NBP, jak i ministerstwo zaprzeczały, że jest między nimi jakiś spór. Prezes Glapiński mówił, że to nie konflikt, tylko inne rozłożenie akcentów, bo zadania ministra finansów są inne niż zadania banku narodowego. A ministerstwo w oficjalnych komunikatach opowiadało się za pozostawieniem konsumentom wyboru między gotówką a innymi metodami płatności.