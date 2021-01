Dla tak istotnego wzrostu wartości gotówki na rynku w 2020 r. ważniejszy był spadek o 24% wpłat nadmiarów gotówkowych przez sektor bankowy do NBP niż wzrost pobrań ze skarbców NBP, które w 2020 r. były wyższe niż w 2019 r. o 10%. Inaczej mówiąc, klienci indywidualni w 2020 r. wypłacili z banków o 10% więcej niż rok wcześniej, a podmioty gospodarcze, głównie sektor sprzedaży detalicznej, odprowadziły do banków mniej o 24%. Potwierdza to, podobnie jak zmiana struktury nominałowej obiegu, że zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę nie jest podyktowane potrzebami transakcyjnymi. Wzrost wartości gotówki w obiegu wynikał w dużym stopniu ze zwiększenia zapotrzebowania rynku na pieniądz w formie fizycznej, będącego skutkiem wzrostu znaczenia tezauryzacyjnej i przezornościowej funkcji gotówki w okresie niepewności. Nie jest to jednak jedyny istotny czynnik.

W reakcji na spadek aktywności gospodarczej wywołany pandemią, Narodowy Bank Polski złagodził politykę pieniężną, m.in. poprzez obniżkę stóp procentowych. W konsekwencji spadło oprocentowanie lokat bankowych, a to, jak wynika z danych o podaży pieniądza do grudnia 2020 r., opublikowanych kilka dni temu na stronie internetowej NBP, doprowadziło do spadku wartości depozytów terminowych w bankach o około 28,9%, przy czym depozyty terminowe gospodarstw domowych spadły o 31,5%. Wzrosła za to wartość oszczędności zgromadzonych na rachunkach bieżących o 31,6%, w tym należących do gospodarstw domowych o 30,3%. Przy niskim wynagrodzeniu za rezygnację z natychmiastowej dostępności środków pieniężnych, wzrosła preferencja płynności i nastąpiło przesunięcie oszczędności do najbardziej płynnych form pieniądza, w tym do gotówki. Warto przy okazji zauważyć, że w wyniku działań antykryzysowych podjętych przez NBP i polski rząd, pieniądza w gospodarce jest obecnie znacznie więcej niż rok wcześniej, wzrost M2 wniósł 16,9%. Wzrosła także, pomimo zwiększonych wypłat gotówki i wzrostu jej obiegu, wartość nominalna oszczędności zgromadzonych w bankach przez gospodarstwa domowe o 10,9%.