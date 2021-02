MF przypomniało też, że choć co do zasady zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jednostki zamykają swoje księgi na dzień poprzedzający przekształcenie, to inny przepis ustawy (art. 12 ust. 3 pkt 1) przewiduje wyjątek dla przekształcenia jednej spółki osobowej w inną. To wszystko umożliwia wykładnię, zgodnie z którą przekształcone spółki jawne, w których choć jeden wspólnik będzie osobą prawną, unikną CIT – twierdzi resort finansów.