mPay, znany dotąd głównie z aplikacji do drobnych płatności, np. za bilety, poinformował właśnie o zakupie Domu Maklerskiego Banku BPS. Jakie są wasze plany odnośnie do tego brokera? Macie kilkaset tysięcy użytkowników. To zapewne głównie młodzi ludzie. Chodzi o wykorzystanie wśród millennialsów mody na rynek kapitałowy, jaką obserwujemy w Ameryce?