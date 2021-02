Choć schemat jest nienowy, to tło jak najbardziej współczesne: procą Dawida są media społecznościowe (dzięki nim grupa kupujących akcje jest na tyle duża, że może przełamać trend obstawiany przez fundusze), kamieniem, który ostatecznie powali Goliata, jest bezprowizyjna aplikacja na smartfona do składania zleceń giełdowych (np. Robinhood), a ciosem wykorzystanie charakterystycznej cechy tzw. krótkiej sprzedaży, z której korzystały fundusze, grając na spadki wybranych firm. Krótka sprzedaż polega na tym, że fundusz pożycza akcje (np. od brokerów), sprzedaje je na rynku i czeka, aż kurs rzeczywiście spadnie. Po czym odkupuje te akcje taniej i je oddaje. Różnica w cenie sprzedaży (wyższej) i odkupu (niższej) to zysk funduszu. Im więcej krótkiej sprzedaży, tym większa presja na spadek kursu. Ale jeśli po drugiej stronie stanie gracz (lub duża ich grupa), który będzie w stanie złożyć tak wiele zleceń kupna, że cena akcji wzrośnie –korzystający z krótkiej sprzedaży zaczyna notować straty. Tak było z akcjami spółki GameStop, która dziś dla rynku gier jest tym, czym maszyna parowa była w czasach rosnącej popularności silników Diesla. To nie miało prawa drożeć. Ale kilka milionów użytkowników Reddit w ciągu dwóch tygodni zdołało wywindować jej kurs z niespełna 20 dol. do 347 dol. Efekt był piorunujący, fundusze musiały oddawać pożyczone akcje, a żeby to zrobić, były zmuszone je kupić po horrendalnie wysokiej cenie, co wpędziło je w gigantyczne straty.