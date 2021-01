Ostatnio ekonomiści zwracają uwagę także na to, że wyjątkowo niski poziom stóp procentowych nie tylko znacząco obniża koszty obsługi długu publicznego, ale sprawia również, że ten do pewnego stopnia sam się spłaca, jeśli tylko tempo wzrostu PKB (a więc i wpływów budżetu) jest w danym kraju wyższe od poziomu stóp procentowych. W takiej sytuacji relacja długu do PKB może pozostać stabilna pomimo deficytów budżetowych. Brzmi to kusząco, ale przy rozlewającej się po świecie fali populizmu trudno zakładać, że rządy aż tak starannie będą kalibrować wielkość deficytów budżetowych, by wykorzystywać tylko te możliwości, jakie może stwarzać wyższe od stóp procentowych tempo wzrostu PKB.