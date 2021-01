Co do zasady nie zmienią się proporcje, tzn. w dalszym ciągu rząd będzie odpowiedzialny za wdrożenie 60 proc. wszystkich pieniędzy z polityki spójności (w ramach programów krajowych), a 40 proc. rozdystrybuują marszałkowie województw w programach regionalnych. W krajowych największy budżet będzie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – to ponad 25 mld euro. Drugi w kolejności będzie Inteligentny Rozwój (8 mld euro) oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój (4,3 mld euro).

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego są zadowoleni, że region stołeczny nie zostanie wycięty z RPO , a mniej zamożna część uzyska dostęp do środków z PO Polska Wschodnia. Ale wskazują, że potrzeby i tak są dużo większe. – Oszacowaliśmy potrzeby regionu stołecznego na 2,5 mld zł. Uważamy też, że dodatkowo konieczne byłoby przesunięcie pieniędzy do programów krajowych, aby w pełni wykorzystać potencjał stolicy w rozwoju całej Polski. Przecież w naszym regionie jest 1/3 całego polskiego sektora B+R. W Europie i w Polsce rozwój koncentruje się w dużych miastach, trzeba więc tak prowadzić politykę, aby włączyć w niego również mniejsze miasta i obszary wiejskie, a nie walczyć z tym zjawiskiem – komentuje Marcin Wajda z departamentu rozwoju regionalnego i funduszy europejskich.

Polska w nowej perspektywie finansowej w jeszcze większym stopniu będzie musiała postawić na zielone inwestycje – a to znajduje swoje odzwierciedlenie w szykowanej Umowie Partnerstwa. W minionej siedmiolatce co piąte wydane z europejskiego budżetu euro musiało być przeznaczone na inwestycje, które wspierają walkę ze zmianami klimatu. Teraz ten pułap został podniesiony do 30 proc. W dokumencie czytamy, że „należy dołożyć wszelkich starań”, aby instytucje odpowiedzialne za wydawanie unijnych pieniędzy kierowały się celami Europejskiego Zielonego Ładu. W zrealizowaniu tego celu mają pomóc zamówienia publiczne. – Jeżeli będzie to wykonalne, względy środowiskowe (np. kryteria ekologicznych zamówień publicznych) i społeczne, a także zachęty do innowacji zostaną włączone do procedur zamówień publicznych stosowanych zarówno przez beneficjentów, jak i instytucje wdrażające programy – zapowiedziano.