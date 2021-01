O odroczenie rat kredytu można wnioskować od dziś do końca marca. Uprawnieni do tego są klienci, którzy zaciągnęli kredyt albo podpisali umowę leasingową z firmą należącą do banku do 13 marca 2020 r. i w momencie wybuchu pandemii byli w dobrej sytuacji. W przypadku mikro- i małych firm oznacza to, że na koniec lutego ub.r. (lub w momencie składania wniosku) nie miały (lub nie mają) opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec instytucji finansowej, które przekraczałoby 30 dni. W odniesieniu do większych przedsiębiorstw banki dokonują oceny zdolności kredytowej według stanu na koniec 2019 r. Tu dodatkowy warunek to brak wniosku o postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, nie otwarto likwidacji i nie toczy się postępowanie egzekucyjne