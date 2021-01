InPost deklaruje bowiem, że chce rozwijać biznes poza Polską. Grupa już działa w Wielkiej Brytanii i zamierza wzmocnić swoją obecność w tym państwie. W przyszłości operator rozważa ponadto wejście na rynki we Francji, Włoszech i w Hiszpanii. Wartość tamtejszych segmentów handlu elektronicznego w 2019 r. wyniosła: 47 mld euro we Francji i 18 mld euro we Włoszech. Spółka zapowiada też przejęcia istniejących firm kurierskich i przekształcenie ich poprzez wdrożenie dostawy do paczkomatów, nie podaje jednak konkretnych planów w tej dziedzinie.