‒ Uważam, że wysiłki NBP są nakierowane na to, by utrzymać słabego złotego w I kw. Potem, gdy sytuacja będzie się normalizować, to jego umocnienie nie będzie już problemem, bo nie będzie szkodzić gospodarce – uważa Maliszewski. Dodaje, że sama skala interwencji w grudniu świadczy o tym, że NBP serio podchodzi do kwestii kursu. Co jest też zrozumiałe, bo w jego arsenale zostało niewiele amunicji. Stopy procentowe obniżył już niemal do zera, a osłabianie własnej waluty to najprostszy i najbardziej efektywny sposób walki z kryzysem. Głównie przez poprawę wyników w eksporcie, który dla krajowej gospodarki ma duże znaczenie: to właśnie korzystne saldo handlu z zagranicą ciągnie w górę wzrost gospodarczy. W III kw. dołożyło do niego aż 1,7 pkt proc. i to właśnie eksport stoi za względnie dobrym całościowym wynikiem (spadek PKB tylko o 1,5 proc.).