Zgoda jest prawdopodobna, bo część analityków wskazuje, że weto wobec niekorzystnych ustaleń nie jest dla Moskwy grą wartą świeczki. Tym bardziej że zamiast tego może – jak do tej pory – na różne sposoby naginać i obchodzić warunki umowy , by mimo wszystko zwiększać swoją produkcję, co nie spotyka się z żadnymi poważniejszymi konsekwencjami. Według danych na koniec listopada podawanych przez S&P Rosja przekroczyła ustalone limity wydobycia o ponad 600 tys. baryłek ropy dziennie.