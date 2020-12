Według PCAOB w Stanach Zjednoczonych jest notowane 202 spółki działające w Chinach (włącznie z Hongkongiem). Ich łączna kapitalizacja rynkowa – na giełdach amerykańskich i innych – wynosi 1,8 bln dol. „South China Morning Post” podkreśla, że PCAOB „od ponad 10 lat próbuje uzyskać dostęp do dokumentów księgowych chińskich spółek notowanych na giełdzie w USA”, ale ich ujawniania zabrania chińskie prawo. Zdaniem gazety Waszyngton wziął się za rozwiązanie tego problemu, „ponieważ stosunki handlowe i dyplomatyczne między USA a Chinami w ciągu ostatnich lat gwałtownie się pogorszyły”. Andrew Karolyi z Cornell SC Johnson College of Business w rozmowie z „South China Morning Post” stwierdził, że „blokowanie chińskim firmom dostępu do rynków amerykańskich jest zbyt tępym narzędziem” sięgania po ich dane