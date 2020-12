Jeżeli komplementariuszem w spółce komandytowej uprawnionym do jej reprezentacji jest spółka z o.o., to muszą być jednak zachowane odpowiednie zasady. Odnoszą się one również do działania spółki z o.o. jako komplementariusza za pośrednictwem prokurenta. Dotyczą zarówno samodzielnego prokurenta (w przypadku prokury oddzielnej), jak i dwóch bądź więcej prokurentów (w przypadku prokury łącznej). Ponadto możliwe jest działanie w spółce komandytowej przez pełnomocnika umocowanego przez zarząd spółki z o.o. lub przez ustanowionego w tej spółce prokurenta samoistnego. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy spółka z o.o. będąca komplementariuszem nie posiada zarządu.